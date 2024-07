Gianecchini surpreende com troca de figurino em um minuto; assista

Nesta segunda-feira (15), Reynaldo Gianecchini compartilhou nas redes sociais vídeo que mostra como são as trocas rápidas de figurino no musical 'Priscila, a Rainha do Deserto'. Protagonista do espetáculo, o ator fez questão de exibir a agilidade da equipe nos bastidores e todo corre-corre durante intervalo de apenas um minuto entre as performances. ‘“Como me montar em menos de 1 minuto. Com a ajuda desse time maravilhoso (são 8 pessoas aqui) fica fácil!!”, escreveu ele na legenda da publicação. Assista!