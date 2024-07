Ex-BBB assume 'calote' em boate nas redes sociais

Nesta terça-feira (16), o ex-BBB Lucas Buda causou muita polêmica na web após supostamente dar calote em um estabelecimento de entretenimento adulto em Manaus. Toda confusão começou quando uma página de fofocas local divulgou que um ex-bbb estava na cidade e teria deixado uma boate sem pagar a conta. A notícia causou especulações entre internautas sobre quem seria. Antes que o nome fosse exposto, Lucas fez uma confissão inesperada nas redes sociais. "Eu fui no Rêmulos e saí sem pagar, galera. Errei, fui moleque", disse em referência ao famoso meme do Neymar.



Porém, após a repercussão negativa, Buda se explicou em entrevista ao Portal Leo Dias.

"Eu nem fui no Rêmulos, na verdade, foi só uma brincadeira", disse. "A população de Manaus pediu para eu ir lá, muita gente comentou do Rêmulos. Então eu comecei a brincar com isso durante a semana falando ‘olha, eu vou, viu?’. E aí um dia eu passei na porta, tirei uma foto, mas eu nem cheguei a entrar, foi tudo brincadeira, não teve nada não, nem acessei os serviços', concluiu o ex-BBB.