Éder Militão é criticado na web após arrematar boneco por R$ 210 mil: "Pensão da filha acha muito"

Éder Militão voltou a gerar polêmica nas redes sociais após arrematar um boneco por R$210 mil em leilão beneficente do Instituto Vini Jr., que aconteceu na noite desta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro. O zagueiro do Real Madrid levou para casa uma peça única que retrata Vini Jr. em miniatura, mas o alto valor gasto desencadeou uma série de críticas na web. Militão vive disputa com a influenciadora Karoline Lima por custos de pensão e guarda da filha. “Não foi ele que falou de abdicar das noites com os amigos para cuidar da filha?”, questionou um internauta. “Natação: 800,00. Inadimplente!”, debochou outro. “A pensão da filha o querido acha muito. E ainda tem a ousadia de entrar na justiça pedindo a guarda”, reclamou um terceiro.