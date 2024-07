Duda Beat chega com potes no Mais Você e leva para casa o que sobrou do café da manhã

Duda Beat protagonizou um momento hilário na manhã desta quinta-feira (18) no programa Mais Você, da TV Globo. A cantora chegou ao estúdio carregando três potes e empolgada para levar para casa o que sobrasse do tradicional café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga.



"Eu já cheguei com meus potes porque vou levar para casa. Daqui vou direto para Recife. Vou levar para painho e mãinha. Eu sei que a comida é boa para comer no outro dia. É até mais gostoso", brincou Duda. Nas redes sociais a cena rapidamente viralizou e muitos se identificaram com a atitude da cantora. “Ela fez o que todos sempre quiseram fazer”, comentou um internauta. “Duda realizando o sonho de todos os brasileiros!”, afirmou outro. “Tá parecendo meus amigos saindo da minha casa levando o que dá para comer”, brincou um terceiro. Veja!