Primeira vencedora do "Quem quer ser um milionário?" expõe diagnóstico de tumor raríssimo

A jornalista Jullie Dutra, primeira vencedora do quadro “Quem quer ser um milionário?”, do programa Domingão com Huck, da TV Globo, revelou nesta quinta-feira (18) que foi diagnosticada em 2020 com um tumor intracraniano de face raríssimo, conhecido como tumor de Schwannoma. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela explicou se tratar de um tumor benigno, mas que compromete um terço da sensibilidade de seu lábio inferior. O desabafo foi feito durante o Julho Verde, campanha nacional que alerta para a necessidade de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. “Muito necessária a informação. Maravilhosa, inteligente, pernambucana", elogiou uma internauta. “Importantíssimo esse cuidado que devemos ter com nós mesmos.”, afirmou outra. “Tão linda! Que Deus te cubra de bênçãos.”, escreveu uma terceira. Veja o vídeo!