Ator viraliza com vídeos sobre cotidiano de pais e filhos

O ator Diego Cruz viralizou nas redes sociais com encenações sobre o cotidiano de pais e filhos. Nos vídeos, ele retrata cenários típicos da convivência familiar com muito bom humor. Um dos mais populares mostra a clássica conversa com o filho que acabou de receber uma bronca da mãe. Com o bordão “escolhas e consequências”, o personagem tenta controlar conflitos e reflete sobre as reações dos envolvidos. A publicação já conta com cerca de 12 milhões de visualizações e 2 milhões de likes. Nos comentários, muitos revelaram se identificar com a situação. “O meu pai chega no meu quarto e começa a rir da minha cara”, brincou uma internauta. “É bem isso. E ainda fala da bagunça que meu quarto está”, comentou outra.