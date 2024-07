Vídeo: Lumena zomba de Nego Di na frente da delegacia

Nesta quarta-feira (24), a ex-participante do BBB 21, Lumena Aleluia, usou um megafone em frente à delegacia para zombar do humorista Nego Di, preso na última semana por suspeita de estelionato .“Alô, Nego Di, está na Prova de Resistência, né pai? Mas eu vim te ajudar aqui. Trouxe camisinha extra larga pra você, lubrificante dos melhores, meu pivete!”, brincou a influenciadora.



A provocação não parou por aí. Lumena também debochou da polêmica doação de R$ 1 milhão anunciada por Nego Di para o Rio Grande do Sul. Segundo investigação da Polícia Civil, o valor real da transferência foi de R$100. “Venha cá, Nego Di, que história é essa de cem reais? Cem reais não dá pra desentupir uma pia, quanto mais ajudar o povo na enchente. O gerente do tigrinho me ligou e disse: 'Mãe, converse com ele porque tá demais'”, disparou a baiana

Eu não fui autorizada a visitar o Nego Di, mas encontrei uma forma de passar a msg… pic.twitter.com/ljf4Ytk3Fg — Lumena (@LumenaAleluia) July 24, 2024