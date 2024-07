Virginia Fonseca vira assunto na web após vídeo de primeiro apartamento alugado

Voltou a viralizar nesta quinta-feira (25) um vídeo antigo no qual a influenciadora Virginia Fonseca faz um pequeno tour pelo apartamento que morou em 2019. Na época, a empresária reclamou do valor dos utensílios de cozinha e declarou: "Se Deus quiser, esse aqui vai ser o meu cantinho”. O registro chamou atenção de internautas devido a diferença em relação ao padrão de vida luxuoso que Virginia possui atualmente. "Agora a lixeira é de ouro,” comentou uma seguidora. "Mal sabia o futuro grandioso que Deus já havia planejado para ela.", declarou outra. "Ela achou o kit de cozinha caro e hoje deu um barco de presente para o sogro. Deus, se for da tua vontade, sua filha também está pronta!”, brincou uma terceira. Veja!

