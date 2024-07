Snoop Dogg carrega Chama Olímpica e vira meme na web: 'Doido pra dar uma tragada na tocha'

Nesta sexta-feira (26), o rapper Snoop Dogg participou do revezamento da tocha olímpica momentos antes da cerimônia de abertura dos jogos de Paris. Ovacionado pelo público, o americano de 52 anos passou pelas ruas de Saint-Denis, subúrbio desfavorecido do norte da capital francesa que abriga o famoso Stade de France. Nas redes sociais, internautas não desperdiçaram a oportunidade de brincar com a situação. 'Ele lutou muito contra os pensamentos intrusivos. Devia estar doido pra dar uma tragada na tocha olímpica”, deduziu um seguidor. “Sorte que ele não fumou. Tá mudado mesmo”, afirmou outro. Veja!

Snoop Dogg carrega a tocha Olímpica antes da cêrimonia de abertura em Paris pic.twitter.com/x4Hz59xK7j — Rap Mais (@RapMais) July 26, 2024