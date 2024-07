Simaria implora por atenção e é ignorada por plateia: "Vocês estão moles!"

No último domingo (28), a cantora Simaria participou do Jogo da Alegria, um evento beneficente no Estádio Walmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, em Brasília. Com o intuito de animar a torcida, a cantora decidiu cantar "Regime Fechado", um dos maiores sucessos da dupla que formou com a irmã, Simone. No entanto, a plateia não estava na mesma sintonia e o momento acabou viralizando nas redes sociais.



Nas imagens, ela aparece no meio do campo, cantando e dançando, mas os torcedores optaram por continuar imóveis e em silêncio, tornando o momento constrangedor. "Vocês estão moles. Levante gente, levanta gente, joga a mão para cima! Levanta Brasília, todo mundo!", disse ela para o público. “Colhendo o que plantou. Infelizmente. Muitas vezes humilhou a irmã.”, comentou uma seguidora. “Talvez ela mereça, mas fiquei com dó da pobre.”, declarou outra. “O povo no sol estava cansado, eu acho”, afirmou uma terceira Veja!

Simaria passando vergonha!

Eu nunca vou entender pq ela separou da irmã! pic.twitter.com/K9tdNgJizL — SevennBoy (@SEv7nBoy00) July 28, 2024