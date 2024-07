Rebeca Andrade viraliza após dificuldade para enxergar placar: "Representatividade míope"

A ginasta brasileira Rebeca Andrade viralizou na web por “apertar os olhos” durante as Olimpíadas de Paris e se esforçar para conseguir enxergar sua pontuação no placar após as provas. A dificuldade repercutiu nas redes sociais e os internautas brincaram com a situação. “Pela primeira vez me senti representado por uma atleta de alto nível (de miopia)”, ironizou um fã. “Como ela consegue ser tão incrível nos aparelhos sem ver direito?”, questionou outro. “Representatividade míope”, afirmou um terceiro.



Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a ginasta descobriu ter problemas de visão justamente pela dificuldade de ler o que estava escrito no telão do ginásio. Rebeca já revelou possuir alto grau de miopia em um olho (pelo menos 2,5) e de astigmatismo em outro (acima de 2 graus). Veja!

Que compilado maravilhoso de Rebeca Andrade míope nunca enxergando suas notas. #Paris2024 pic.twitter.com/zL82gVbKTD — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 28, 2024