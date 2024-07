Cariúcha se envolve na treta entre Patrícia Abravanel e Eliana: 'Pessoas são invejosas'

Nesta segunda-feira (29), durante participação no programa “De Frente com a Blogueirinha”, a apresentadora Cariucha gerou polêmica na web ao falar o que pensa sobre a suposta briga entre Patrícia Abravanel e Eliana. “As pessoas que brigam com a Patrícia são muito invejosas por causa do carisma e talento dela”, disparou a ex-Fazenda, que fez questão de destacar que não estaria falando apenas da Eliana, mas de todos que sentem inveja da filha de Silvio Santos.



De acordo com Cariúcha, talento, família influente e conexão com o público são as principais causas do recalque. “A Eliana não é tão popular quanto a Patrícia. Então as pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira. [...] Ela não é aquela coisa engessada, patricinha. Ela é o Silvio Santos de saia.”, concluiu.

