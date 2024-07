Rebeca Andrade é avisada sobre possível golpe e alerta seguidores

Nesta terça-feira (30), a ginasta Rebeca Andrade, medalhista de bronze por equipes em Paris 2024, alertou os seguidores que um estelionatário estaria se passando por ela para pedir dinheiro nas redes sociais. A atleta afirmou ter sido avisada por familiares sobre o golpe e comunicou não ter enviado mensagens pedindo ajuda financeira e nem trocado o número de telefone.



"Gente, eu já estava dormindo, mas acordei com mensagem dos meus familiares dizendo que tem alguém se passando por mim e pedindo dinheiro no WhatsApp! Por favor, não mandem dinheiro para ninguém! 4h da manhã aqui. Vou voltar [a dormir]. Não mudei de número. Não sou eu", destacou Rebeca. Na mensagem onde o criminoso tenta se passar pela ginasta, está escrito: "Emerson, já chamei o Roger, mas ele não conseguiu me ajudar. Preciso pagar o preparador da equipe. Teve uma comemoração, ele pagou minha conta, 300 reais. Meu banco não está acessando. Consegue pagar ele para mim? Eu te devolvo até amanhã".

Nem a Rebeca Andrade escapou de ser usada pra golpe, gente como a gente #OlimpiadasParís2024 pic.twitter.com/zRmiZRH6i2 — f (@lastkingfll) July 31, 2024