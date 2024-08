Da Globo para o "Tigrinho": Davi Brito acerta publicidade com cassino online

Não está fácil para ninguém! Após perder contrato com a TV Globo, Davi Brito, vencedor do BB24, anunciou na manhã desta quinta-feira (1) que firmou parceria comercial com uma empresa de apostas esportivas e cassino online. Entre as diversas opções oferecidas pela plataforma está o polêmico “jogo do tigrinho”, que acumula diversas denúncias de fraude.“ Estamos falando de um site de entretenimento, diversão e credibilidade!”, garantiu o baiano.



A iniciativa dividiu opiniões na internet. “A globo estava querendo derrubar o homem, mas não conseguiu”, comentou um seguidor. “Os verdadeiros fãs jamais soltaram as mãos do Davi”; garantiu outro. Apesar das mensagens de apoio, muitos criticaram a decisão do ex-BBB. “Além de ser insuportável ainda vai roubar os outros com jogos de aposta”, disse um internauta. “Quem te contratar, vai falir”, afirmou outro.