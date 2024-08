Vídeo: Celso Portiolli cai no choro ao reviver momento com pai falecido

Nesta sexta-feira (2), Celso Portiolli não conseguiu segurar as lágrimas após reviver um momento com o pai falecido. O apresentador ficou bastante emocionado ao criar um vídeo com inteligência artificial no qual abraçava o ente querido. "Tive a chance de reviver um momento preciso ao lado do meu pai graças à tecnologia”, explicou. Portiolli aproveitou para refletir sobre a vida e aconselhar seguidores sobre a importância de valorizar a família. “A vida é preciosa e cada momento ao lado de quem amamos é um presente de Deus (...) Aproveitem enquanto podem, pois um abraço pode ser a maior demonstração de amor que existe”. Assista!