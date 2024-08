David Brazil é parado na Lei Seca e brinca com os agentes

O radialista David Brasil foi parado em uma blitz da Lei Seca realizada no Rio de Janeiro e divertiu a web ao compartilhar o momento no seu perfil do TikTok. Nas imagens publicadas no último sábado (3), o famoso aparece brincando com um dos policiais antes de realizar o teste etilômetro que mede a concentração de bebidas alcoólicas presente no organismo dos condutores de veículos. “Ão, Ão, Ão vou pegar o Peixotão!”, brinca David arrancando risada dos outros agentes militares. “Estou brincando tá! Respeita uma Lei Seca com o Major Bruno”, retratou o influenciador.



Implementada com o objetivo de endurecer as penalidades para motoristas que dirigem sob influência de álcool, as operações da Lei Seca são feitas através de ações de fiscalização de trânsito e teste de diagnóstico conhecido como bafômetro. “Eu não bebo! Há 60 anos eu dirijo”, comemorou David Brasil com o resultado negativo do teste.



Nos comentários, os seguidores exaltaram o influenciador pela atitude. “Show de bola, perfeito! Responsabilidade David Brasil, você é top.” disse um internauta. “Mesmo sendo um momento sério, o cara consegue quebrar o clima de maneira muito respeitosa envolvendo a todos.” elogiou outro. Confira!