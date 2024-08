De dar água na boca: pipoca de R$165 reais da Influenciadora Virginia Fonseca ganha fama web

Uma pipoca de chocolate ao leite está fazendo sucesso nas redes sociais após a influenciadora Virginia Fonseca compartilhar em seu perfil do Instagram que ela e suas filhas, Maria Flor e Maria Alice, são fãs do produto. O valor de R$165 reais pago pela esposa de Zé Felipe no doce gourmet não impediu que a iguaria se tornasse um fenômeno. O post de Virgina gerou uma onda de interesse dos internautas em recriar receitas caseiras para tentar replicar a experiência e compartilhar suas resenhas online, contribuindo ainda mais para o burburinho em torno da “pipoca da Virgínia”, como ficou conhecido.



Uma das pessoas a tentar refazer a receita foi a criadora de conteúdo Eloá Almeida, que tem três milhões de seguidores no TikTok e um milhão no Instagram. Ela ensinou uma versão mais em conta da pipoca. Nos comentários do vídeo com mais de dois milhões de visualizações, os seguidores não pouparam opiniões. “Desculpa, mas já tenho preguiça de fazer pipoca normal. Se fizer isso eu desisto até de comer”, disse um seguidor. “Dá muito trabalho”, comentou outra. Veja!

@eloalmeida8 Pipoca da Virgínia