Influenciadora registra diálogo entre filha mais velha e novo irmãozinho

Nesta segunda-feira (2), a criadora de conteúdo Maria Júlia Mendonça encantou a web ao compartilhar um momento fofura entre os filhos Luiza, de 3 anos, e o recém-nascido, José Vicente, fruto do casamento com o radialista Arthur Luis Cardoso. No registro, que conta com mais de 4 milhões de visualizações no TikTok, Lulu aparece segurando o irmão logo após o nascimento enquanto explica de forma carinhosa que o caçula pode contar com ela para tudo o que precisar. “Você sabia amor, que você pode dormir o quanto quiser no meu colinho? Você pode dormir direto!”, disse a pequena ao novo membro da família.



A cena conquistou os corações dos internautas. “Tão fofo o carinho que ela reflete no irmão”, comentou uma seguidora. “Lulu é tão carinhosa com o irmãozinho dela”, elogiou outra. “Esse bebê vai falar rapidinho igual a Lulu. Ela é um espetáculo de inteligência”, afirmou uma terceira.

@majumendoncabenedito Sinto que a Lulu tem tanto a dizer para o irmão. Essa conversa aconteceu um dia depois do nascimento do José Vicente. Lulu, minha filha, você é amor! Que lindo ver a forma como você expressa esse sentimento pelo seu irmão. Como pais, nossos corações se enchem de alegria! Filhos, mamãe e papai amam vocês. Temos muito orgulho de vocês! ♬ som original - Maria Julia Mendonça