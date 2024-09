Vídeo: Fã de Deolane está há três dias sem comer e tomar banho

Viralizou, nesta quarta-feira (11), o vídeo de uma fã de Deolane Bezerra que afirma estar há três dias sem comer e realizar cuidados básicos de higiene devido a preocupação com a influenciadora, presa no início do mês por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. “Eu só vou tomar banho se eu for para o presídio de novo esperar a Deolane. Eu não consigo mais comer. Eu não consigo me ajeitar”, revelou a mulher.



No registro, é possível ouvir uma pessoa próxima tentar fazer a admiradora reagir. “Deolane não está nem aí pra você!”, garantiu. A fã parece não se importar e continua o dasabafo. “Deolane está presa. Inocente. Dormindo num colchão, no chão. Me deixe em paz!”, pediu.



O comportamento inusitado gerou uma onda de críticas na web. “O fanatismo realmente é uma doença”, disparou um internauta. “É falta do que fazer, isso sim”, disse outro. “E eu achando que já vi de tudo nesse mundo”, comentou um terceiro. Assista!