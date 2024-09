Lucas Souza debocha de Jojo Todynho após ter intimidade revelada

Na tarde desta quinta-feira (19), o influenciador Lucas Souza voltou a zombar das recentes declarações da ex-esposa Jojo Todynho, que revelou detalhes íntimos da época em que estavam juntos. A tensão começou quando Lucas acusou a cantora de explorar o público LGBTQIAPN+, após Jojo anunciar que vai retirar das plataformas digitais a música ‘Arrasou, Viado’, feita em apoio à comunidade. Recentemente, Jordana declarou apoiar ideologias políticas de partidos de direita.



Em live, a dona do hit "Que tiro foi esse?" se irritou com as críticas do ex-marido e disparou: "Seu lixudo. É por isso que eu te deixava uma hora [apontou para as partes íntimas] até a língua gangrenar. Não aguentou, né? Porque eu sou pressão, se bota no teu lugar, lixo. Tá?" Não demorou para Lucas rebater a ex-esposa. Em vídeo publicado no TikTok, ele debocha da cantora e aparece colocando gelo na língua, em referência à fala de Jojo sobre s3xo oral. “Chega! Uma hora ou outra vocês vão ter que parar com isso”, ironizou o modelo.



Nos comentários do post, que já conta com mais de um milhão de visualizações, os internautas se divertiram com a situação. “Você é incrível! Melhor forma de responder a uma provocação”, elogiou uma seguidora. “Nosso recordista mundial”, brincou outro. “O tempo inocentando o Lucas”, comentou uma terceira. Assista!