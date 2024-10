Gato Preto conta que vai encontrar Bia Miranda para assumir filho

Rio - Ex-namorado de Bia Miranda, Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, usou as redes sociais, nesta terça-feira (1°) para revelar uma troca de mensagens com a vice-campeã de "A Fazenda 14". Na conversa, o influenciador disse que pretende assumir o filho que a filha de Jenny Miranda espera. Aos 20 anos, Bia já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto da relação com DJ Buarque.

A influenciadora chegou a comentar que tiraria o bebê, mas afirmou ao ex-namorado que aguardaria sua chegada. "Se você quer mesmo ter esse filho, vem para o Rio de Janeiro, vamos na minha médica para ver o bebê, tudo certinho. Eu iria tirar hoje, mas vou esperar você dar uma resposta. Te amo muito", disse. Em seguida, Samuel afirmou que iria encontrar com Bia Miranda.



No último domingo, a ex-A Fazenda revelou a segunda gestação . "Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter. Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calma. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica", escreveu nos Stories.

O casal havia terminado o relacionamento no final de semana e Bia Miranda detalhou que algumas brigas durante uma festa acabaram resultando no fim do namoro. "Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para trazer minha identidade aqui, ou pelo menos mandar um carro com a minha identidade. Você tem 31 anos. É sério que o que você acha bonito é surtar, terminar sem explicar o que aconteceu e ir para o motel tirar foto. Sou o bonzão, tô (sic) c... mulher", desabafou.