Deboche! Lucas Souza imita Jojo Todynho e causa alvoroço na web

Nesta terça-feira (1), o influenciador Lucas Souza causou alvoroço na web ao dublar falas controversas da ex-esposa, a cantora Jojo Todynho. Em vídeo publicado no TikTok, que já conta com mais de 6 milhões de visualizações, o modelo encena em tom de ironia a diferença de tratamento que recebeu de Jojo enquanto estavam juntos e pós-término.



“Eu só me casei com o Lucas porque ele me trata do jeito que eu mereço. Se eu sou tratada igual princesa, ele é tratado igual príncipe”, elogiou a artista durante o relacionamento. Logo em seguida, Lucas debocha de áudio que recebeu após a separação, no qual a cantora se diz arrependida de ter casado com ele. “Eu tava maluca. Aproveitador s*fado. Eu tenho vergonha”, disse Jojo.



A publicação do influenciador divertiu internautas. “O Lucas é um ser humano que não tem medo de processo”, brincou uma seguidora. “Sou fã desse cara, mano. Ele tá fazendo de tudo isso um stand-up”, comentou outra. “Lucas perdeu o medo do perigo”, disse uma terceira. Assista!