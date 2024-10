Vídeo: Festa de Andressa Urach termina em barraco

Briga, confusão e gritaria! Na madrugada desta quinta-feira (3), a festa de aniversário de 38 anos da criadora de conteúdo adulto Andressa Urach terminou em um grande barraco. Segundo testemunhas, enquanto a aniversariante fazia um discurso sobre Deus, a influenciadora Juju Ferrari teria jogado champanhe na modelo. Em imagens que circulam na web, Andressa aparece revidando a ação enquanto a ex-affair é contida por seguranças e retirada do evento. “Tira a barraqueira louca. Maluca. Ret*rdada. Sempre tem um Satanás, né? Vai falar de Jesus, o demônio detesta. Vamos continuar a festa”, disparou a anfitriã.



Após o incidente, Juju Ferrari publicou um desabafo nas redes sociais. “Acabei de chegar e, além das dores, ainda estou vendo pessoas falarem que eu fiz barraco! Não tenho sangue de barata e ainda bem que não me deixaram chegar até ela. Porque não sei nem do que seria capaz depois dessa loucura que ela fez. Só pode ser coisa mandada que acontece”. Assista!

MH