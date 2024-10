Jojo detona Eduardo Paes após promessa de Ozempic na rede pública: ‘Toma vergonha’

Sem papas na língua! Nesta quinta-feira (3), a cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para criticar o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, após o candidato à reeleição pelo Partido Social Democrático (PSD) prometer disponibilizar na rede pública o medicamento Ozempic, conhecido pela eficácia na perda de peso e combate à diabete. “O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família”, declarou Paes em entrevista publicada na última terça-feira (1). Jojo reagiu mal às falas do prefeito e soltou o verbo no Instagram. “Esse Eduardo Paes é um descarado. Usando a pauta sobre obesidade pra dizer que vai dar Ozempic para os outros. Ele não cuidou nem dele. Toma vergonha na tua cara, Eduardo Paes. Descarado!”, disse Jojo. Veja!