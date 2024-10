Vídeo! Mel Maia rebate críticas após assumir cabelo natural

Na última quarta-feira (9), a atriz Mel Maia usou as redes sociais para responder críticas recebidas após anunciar o fim da transição capilar. Depois de quase um ano de mudança, a artista revelou os cachos naturais, mas a transformação não agradou a todos. Mel Maia não gostou nem um pouco dos julgamentos e expôs o comentário de uma internauta sobre seu novo visual. “Juro que queria entender o ser humano que acaba com um cabelo lindo, que era o dela e depois fica de palhaçada: ‘Quero ser livre’. Que agora quer fazer transição”, escreveu a mulher.



Embora tenha afirmado não se importar com comentários negativos, a influenciadora fez questão de falar sobre a situação e compartilhar a história do próprio cabelo. “O cabelo que eu tinha antes não era o meu cabelo, até era, mas era um cabelo com química. O meu cabelo era liso porque ele tinha química desde os meus 10 anos”, afirmou Mel. Em seguida, ela manda um recado. “Pra quem está criticando, pra quem não gostou do resultado, vocês vão ter que conviver com isso. É meu cabelo natural. O meu cabelo é cacheado. Então, assim, pra mim é liberdade.” Assista!