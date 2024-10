Zeca Camargo viraliza como DJ e faz sucesso na web

O apresentador Zeca Camargo, se tornou um dos principais assuntos na web neste fim de semana, após uma performance como DJ na festa de encerramento da Semana Criativa de Tiradentes, em Minas Gerais. O ex-repórter do Fantástico animou a galera presente no local com uma setlist cheia de canções pop, como Bole Rebole, da Banda Los Breggas e CONGA, CONGA, CONGA de Gretchen. Em vídeo publicado no TikTok pela jornalista Laura Ré neste domingo (20), Zeca aparece tocando e dançando bastante empolgado ao som da música ‘Song 2’ da banda britânica Blur. “Pov: você foi em uma festa que o DJ era o Zeca Camargo”, escreveu a jovem na legenda.



Nos comentários, os internautas se surpreenderam com a nova vertente do apresentador. “Ele sendo ele mesmo! Lembro como ele era na época do Fantástico, todo formal e padronizado. Nada melhor do que a gente fazer o que ama”, elogiou a seguidora. “Eu super queria ir para uma festa com o Zeca Camargo como DJ”, afirmou outra. “Ele parece ser um cara muito gente boa”, confessou uma terceira. Assista!