Vídeo! Tays Reis flagra filha comendo ração de cachorro

Na manhã desta quarta-feira (23), a pequena Pietra, de 2 anos, filha dos cantores Biel e Tays Reis, divertiu a web ao ser flagrada comendo ração de cachorro. No registro publicado por Tays no Instagram, a menina se aproxima do pote de comida do cão Macaulay, pet da família, pega alguns grãos e coloca na boca. Ao ser questionada pela mãe, Pietra tenta esconder o ato, mas não consegue. “Que flagrante! Pela naturalidade, acho que ela já fez isso outras vezes”, escreveu na legenda do post a ex-integrante da Banda Vingadores.



A cena fez sucesso entre os internautas. “Essa Pietra é uma figura”, disse uma seguidora. “Macaulay de dieta forçada há meses”, brincou outra. Assista!

