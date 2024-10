Que tal festa das bets? Cunhado de Tatá Werneck ironiza após críticas ao aniversário da sobrinha

Nesta quinta-feira (24), o ator Francisco Vitti usou as redes sociais para ironizar as críticas sobre a festa de cinco anos da sobrinha Clara Maria, filha de Rafa Vitti e Tatá Werneck. O irmão de Rafa se manifestou após a cunhada receber comentários negativos relacionados à escolha do tema de Wandinha, da Família Addams, para a comemoração. Alguns internautas não gostaram da associação da personagem, que representa um universo místico e caracterizada como sombria, à uma celebração infantil. “Eu avisei, falei para o meu irmão e pra Tatá: ‘Gente acho Wandinha muito polêmico. Isso vai dar um bafafá, vai gerar um burburinho. As pessoas não vão entender, não foi todo mundo que assistiu. A gente tem que pensar em uma coisa mais popular, que o povo aceite melhor.’ E eles perguntaram: ‘Ah, tá, mas o quê?’”, contou Chico.



Em seguida, de forma sarcástica, o ator comentou sobre uma nova sugestão para a decoração da festa. “Eu logo sugeri: casas de apostas! Quem reclama de casa de aposta? Todo mundo divulga isso, todo mundo aposta. Já perdeu dinheiro porque não entendeu ainda. Tem uma decoração muito maneira, convenhamos. “O brinquedo aviãozinho está ligado às crianças, de brinquedo maneiro, tudo a ver com casa de aposta. Bota um tigrinho na entrada, tudo a ver com casa de aposta”, ironizou.



Na publicação compartilhada no TikTok, com mais de um milhão de visualizações, os internautas reagiram. “Eu estou tentando entender o porquê da polêmica com o tema”, questionou uma seguidora. “O deboche e a ironia dele tá em dia. Adorei!”, comentou outra. “Não dei minha opinião sobre porque a Tatá ainda não enviou nenhum boleto da festa para eu pagar, mas assim que chegar eu solto meu vídeo reclamando”, brincou uma. Assista!

@franciscovitti Minha opiniao sobre essa polemica toda. (Contem ironia, nao confie em quem divulga casa de aposta) ♬ som original - Francisco Vitt