Dr. Rey anuncia afastamento da TV após polêmica com Patricia Abravanel

Nesta terça-feira (29), o cirurgião plástico Robert Rey anunciou nas redes sociais que deixará a televisão brasileira após ser acusado de assediar a apresentadora Patricia Abravanel durante o "Programa Silvio Santos" exibido no último domingo (27), no SBT. No quadro "Jogo das 3 Pistas", Dr. Rey aparece projetando o rosto bem próximo ao da herdeira, que fica visivelmente desconfortável com a situação. Em vídeo publicado no Instagram, o médico demonstrou arrependimento por causar uma impressão negativa. Em seguida, ele negou ter a intenção de ofender Patricia e pediu desculpas à apresentadora. Rey afirmou que estava apenas tentando animar o programa, mas reconheceu que sua atitude não foi a mais adequada. “Eu tenho o personagem bobo ‘Dr. Hollywood’, que sempre atuei na televisão, mas agora está fora de moda”, escreveu o médico na legenda. Confira!