Criticado por comentário sobre Vini Jr, Tiago Leifert bate-boca com influenciadora em live

Nesta quinta-feira (31), o jornalista Tiago Leifert teve uma discussão com a criadora de conteúdo Sara Zarâ durante uma live no YouTube. A conversa começou depois que Leifert reagiu às críticas de racismo que recebeu por comentar a ausência do jogador Vinicius Junior na premiação Bola de Ouro, em Paris. Após Sara acusá-lo nas redes sociais de ter sido preconceituoso, o apresentador a convidou para participar da live.



Apesar da tentativa de amenizar a situação, o debate rapidamente se transformou em uma bate-boca. Em um momento da transmissão, Tiago afirmou que seu comentário foi tirado de contexto. “Vocês pegaram o comentário sobre a Bola de Ouro e estão me acusando de algo que não sou. Isso é crime! É absurdo.”, desabafou. Sem hesitar, Sara rebate. “Então ok, se você acha que é crime. Que nós estamos sendo criminosos, então processa!”. Assista!

Após ser criticado por comentário sobre Vini Jr, Tiago Leifert discute com influenciadora em live.



Reprodução Youtube/TiaGOL pic.twitter.com/wdwEd84aac — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 31, 2024