Quem é Ananda, cantora alvo de ataques racistas de Ana Paula Minerato

A cantora Ananda viu o seu nome envolvido em uma polêmica após o vazamento de supostos áudios da ex-Fazenda Ana Paula Minerato com declarações racistas nesta segunda-feira (25). Nas conversas, a influenciadora teria atacado a vocalista com ofensas ao seu cabelo e aparência.

Ananda é o nome artístico de Fernanda Lins, que tem 26 anos e nasceu em Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio. Ela canta desde a infância, quando se apresentava em eventos religiosos e escolares, mas ganhou visibilidade na carreira musical com o hit "Quero Que Tu Vá", feito em parceria com o MC Koringa e lançado em 2018.

Posteriormente, a artista foi convidada para fazer parte do Melanina Carioca. Atualmente, além dela, o conjunto conta com Wic Tavares, Lucas Pizane, Voz Martim e Raquele e tem mais de 150 mil seguidores nas redes sociais.

Entenda o caso

Um áudio de uma suposta conversa de Ana Paula Minerato com o rapper KT viralizou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (25). No registro, ela dispara falas racistas direcionadas à Ananda.

"A empregada do cabelo duro. Você gosta de mina do cabelo duro, KT? Não sabia que você gostava. Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, o pai ou a mãe veio da África, né?", questionou Minerato.

"Mas não tem problema, linda. Não fica falando essas coisas de forma pejorativa. Ainda mais que você não sabe o ambiente que está aí, você falando com voz alta.", respondeu KT.

"Ah, não tem problema? Por que você tem tanto cuidado com ela?", perguntou Ana Paula. O cantor respondeu que tem cuidado com todo mundo. "De verdade, você não me conhece", disse.

"Comigo você não teve, né? Nossa, mano, ela é feia, hein tio... Essa faixa de nega que ela usa é zoada, hein. Achei que ela era mais gatinha", completou.

A polêmica fez com que o Melanina Carioca se manifestasse através de uma nota oficial. "Nesse áudio, palavras de ódio e intolerância são dirigidas à Ananda, um episódio de discriminação que é, infelizmente, apenas um reflexo de uma realidade cruel enfrentada por muitas pessoas negras todos os dias", afirma o texto. Até o momento, Ana Paula não se pronunciou oficialmente sobre o caso.