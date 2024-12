Davi Brito, vencedor do 'BBB 24', posta foto editada e bomba na web

Rio - O vencedor do 'BBB 24', Davi Brito, de 22 anos, fez recentemente uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O influenciador digital publicou várias fotos nas redes sociais, mas uma em particular impressionou os internautas.



Na imagem, Davi aparece dentro de um carro de luxo, mas o que gerou especulações foi a presença de um helicóptero ao fundo. Isso fez com que muitos questionassem se a imagem foi alterada digitalmente, já que o baiano foi flagrado utilizando esses recursos em outras ocasiões.



A postagem começou a circular rapidamente na internet depois que usuários do X, antigo Twitter, comentaram sobre o registro. Um deles fez uma busca no Google por helicópteros com fundo transparente em formato PNG e, por coincidência, encontrou uma aeronave idêntica à que aparece na foto atrás de Davi. Outra pessoa, ao dar zoom na imagem publicada, notou a ausência do piloto no helicóptero.



O ex-BBB se manifestou nos Stories do Instagram e admitiu ter editado a foto. "Postei a foto com o helicóptero mesmo, fiz uma edição e tal", afirmou. Em sequência, Davi debochou dos comentários que recebeu sobre a montagem: "Estou rindo da cara dos haters, eles ficam com raiva porque a gente vence, porque a favela vence. Mas é isso mesmo."

esse davi brito é viciado em mentir parece eu pic.twitter.com/1HU9UVtn49 — Mateus. ☕ (@teteuxinn) December 6, 2024