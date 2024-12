Tati Minerato vira Mamãe Noel sexy e exibe curvas

Rio - Tati Minerato protagonizou um ensaio natalino de tirar o fôlego para presentear os leitores do Meia Hora. Rainha de Bateria da Estácio de Sá, a loira se transformou em uma Mamãe Noel sexy e exibiu o corpo escultural.

Para ela, essa época do ano simboliza amor e união. "É aquele momento especial do ano em que deixamos a correria de lado para estar com as pessoas que realmente importam. É uma época de gratidão, de compartilhar afeto e de celebrar não apenas com presentes materiais, mas, sobretudo, com gestos de carinho e presença. Também vejo o Natal como uma oportunidade de refletir sobre o ano que passou, renovar as esperanças e começar um novo ciclo com o coração repleto de paz e alegria", diz.

Tati ainda conta que vai celebrar a data especial em família, no Guarujá (SP). "Nós amamos a ceia de Natal e toda essa atmosfera natalina repleta de amor e união", afirma a beldade, que vai fugir da dieta na 'noite feliz'. "Amo as comidas típicas natalinas! No dia, não me privo de nada. Para equilibrar, costumo fazer algum treino aeróbico antes. Mas, durante a ceia, como tudo o que tenho vontade sem culpa".