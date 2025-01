Larissa Manoela posa para cliques em dia ensolarado

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, publicou no Instagram, neste sábado (4), um compilado de fotos aproveitando o dia ensolarado. Além de posar para vários cliques, a atriz mostrou alguns detalhes de como está curtindo os momentos de descanso.

"Veraum [verão]", legendou a artista. Na sequência de registros, Lari aparece de cabelo preso e vestindo um biquíni bege com detalhe preto. Para se proteger dos raios solares, ela usou óculos escuros. Em uma das fotos, a atriz sorri espontaneamente.Nos stories do Instagram, Larissa contou que está aproveitando as férias para descansar. "Realmente eu tenho curtido os dias 'off' do final e início de ano. A gente está fazendo vários 'nadas'", brincou. Em seguida, a artista mostrou que ela e o marido, o ator André Luiz Frambach, estão passando o tempo jogando videogame. O casal, que recentemente renovou os votos de casamento em uma terceira cerimônia , encerrou a noite bebendo vinho branco.Famosos e internautas deixaram muitos elogios para a atriz, através dos comentários do post. "Que isso. Posso ser o sol?", 'cantou' o maridão. "Linda", expressou Maisa. A campeã olímpica Rebeca Andrade enviou "emojis" com coração. "A beleza surreal", opinou uma usuária do Instagram. "Você combina muito com o verão", disse outra pessoa.