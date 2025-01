Fofura! Luan Santana encanta ao mostrar foto com a filha

Rio - Alerta fofura! Luan Santana, de 33 anos, encantou os fãs ao compartilhar no Instagram um momento com a filha, Serena. A bebê, que nasceu no dia 28 de dezembro, é fruto do relacionamento com a influenciadora digital Jade Magalhães, de 31.

Na legenda da publicação, o sertanejo colocou um "emoji" de coração vermelho. O registro mostra a mão e parte da cabecinha da neném, que está no colo do pai.



Nos comentários da publicação, internautas se "derreteram" com a cena. "Deus abençoe vocês infinitamente", desejou uma usuária do Instagram. "A mãozinha igual a sua", opinou um fã. "Tão bom ver você realizando seu sonho", disse uma terceira pessoa. "O cabelinho", escreveu outra seguidora.



Serena nasceu no final do mês passado, em São Paulo. Nas redes sociais, Jade e Luan compartilharam alguns registros do momento. Nos cliques, o casal aparece na sala de parto coladinhos na filha. Eles ainda mostraram uma imagem segurando a mãozinha da menina.

Luan e Jade



Luan e Jade se conheceram em 2008, nos bastidores de um show do cantor na cidade natal da influenciadora digital. Naquele período, Luan, com apenas 17 anos, estava dando os primeiros passos em sua carreira como sertanejo. O relacionamento só foi revelado ao público alguns meses depois.



Em setembro de 2019, o casal ficou noivo durante um passeio de balão em Portugal. No entanto, em 2020, após 12 anos de relacionamento, anunciaram a separação pelas redes sociais.