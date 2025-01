Gabigol compartilha registro com Rafaella Santos nas redes

Rio - O amor está no ar para Gabigol e Rafaella Santos! Após agradecer a irmã de Neymar Jr em coletiva do Cruzeiro Esporte Clube, o jogador posou com a amada em nova sequência de fotos publicada no último sábado, 4, em seu Instagram.

A influenciadora marcou presença na apresentação do jogador na Associação Polidesportiva Brasileira, acompanhada pela cunhada Dhiô Barbosa, que também aparece nos registros compartilhados. Os rumores de reconciliação começaram após mais de um ano de separação, quando internautas notaram que o casal estava junto em uma viagem ao Japão e, em seguida, em Trancoso, na Bahia, para celebrar o Réveillon.

Vale recordar que Gabigol e Rafaella tiveram uma relação marcada por idas e vindas desde 2015, quando o jogador atuava pelo Santos. Após um início não oficial, eles assumiram o namoro em 2017, pouco depois do término de Rafaella com o jogador Lucas Lima. O relacionamento foi interrompido, mas em 2019, quando Gabigol iniciava sua carreira no Flamengo, os dois voltaram a ficar juntos, separando-se novamente no final do mesmo ano.



Rumores de reconciliação surgiram em 2020, mas o casal manteve discrição até 2022, quando assumiram o romance mais uma vez. No entanto, as separações continuaram, e o namoro seguiu de forma intermitente até 2023, quando reataram de forma reservada.