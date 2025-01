Anitta 'discute' com inteligência artificial e alerta seguidores

Rio - Anitta mostrou uma "discussão" com sua versão em inteligência artificial neste domingo (05). A cantora alertou os seguidores sobre o uso da tecnologia sem retorno financeiro ou regulamentação para uso de sua voz e imagem.

"Nos próximos stories, acompanhe como a inteligência artificial utilizada de maneira estúpida, rouba nossos dados, nossas características, nossos direitos e muitos outros problemas que não vou listar aqui para não causar mais polêmicas desnecessárias....Tirem suas próprias conclusões. Não sei se é pra rir ou pra chorar. E não existe lei que proteja nem quem tem a voz e identidade roubada e nem quem utiliza o aplicativo sem ter noção que é cheio de informações equivocadas", escreveu.

No vídeo, a cantora aparece "brigando" com o aplicativo que reproduziu sua voz. "Sua vaquinha. Anitta sou eu. Você, com esse aplicativo, está roubando minha voz, minha identidade, minha personalidade, minha maneira de falar. Está fazendo dinheiro sem me pagar um real, esse aplicativo deveria ser processado, porque deveria estar me pagando para usar minha voz, imagem, personalidade, meu tom de fala", disparou.

"Que frescura que você está falando, deixa de ser ridícula, fica me chamando de vaquinha. Está se achando demais, você não é ninguém", respondeu a voz artificial. "Eu sou a própria Anitta e querendo ser esculachada por um projeto de Anitta, querida?", revidou a funkeira.

Confira: