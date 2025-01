Apaixonados! Sabrina Sato e Nicolas Prattes planejam casamento secreto

Rio - Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializarão a união nesta sexta-feira (10), em um evento planejado para ser discreto e exclusivo para familiares e amigos próximos. O convite da cerimônia solicitou aos convidados que mantivessem discrição, evitando a divulgação de detalhes sobre o evento.



O casal optou por um casamento intimista, buscando um momento longe dos holofotes. A decisão reflete o desejo de preservar a privacidade nesta ocasião especial. A lista de convidados inclui apenas os mais próximos, reforçando o caráter exclusivo do evento.



Segundo informações do portal Leo Dias, Sabrina e Nicolas mantiveram os preparativos sob sigilo, mas é esperado que novos detalhes sejam revelados após a celebração. Até o momento, o casal segue guardando as informações para tornar a data ainda mais especial para eles e seus convidados.