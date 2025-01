Tadeu Schmidt conta o que faz para se preparar para o 'BBB 25'

Rio - Confirmado para comandar o "Big Brother Brasil" por mais um ano, Tadeu Schmidt usou as redes sociais para contar sobre como se prepara para estar à frente do reality show. Nesta terça-feira (7), o apresentador listou oito itens que cumpre antes da nova edição começar.

A cada item que listava no vídeo, Tadeu dava uma breve explicação. Para ele, a primeira coisa a ser feita é retirar a barba. "Normalmente nas férias dá aquela preguiça e como não vou aparecer no vídeo, vou deixar a barba crescer. Ainda não tive coragem de trabalhar de barba", contou.

Em seguida, o apresentador revelou que começa a estudar os participantes, seja pipoca ou camarote. Além disso, ele contou que fica treinando os nomes dos brothers e sisters, para não esquecer ou chamar alguém pelo errado. "Nunca errei o nome de um 'BBB'. Espero que não seja agora", brincou.

Um dos melhores amigos e companheiros de Tadeu Schmidt, os fones de ouvidos são verificados pelo apresentador antes da nova temporada iniciar. "Eu vou malhar, estou com fone de ouvido. Tem dia que dá para jogar um golfinho, eu vou, mas vou um fone de ouvido para continuar acompanhando o que o pessoal está conversando na casa", disse.

Experimentar roupas é outro passo na lista de Tadeu. Segundo ele, algumas peças podem ser repetidas de uma temporada para a outra, mas a maior parte delas são novas. Outro item importante para o apresentador é reservar 100% de sua agenda para o "BBB". "Deixo a agenda bloqueada no período de janeiro a abril, porque não dá para assumir nenhum outro compromisso", contou.

Não há dúvidas que um dos momentos mais esperados pelos espectadores são os discursos de eliminação dos participantes. Para isto, o apresentador revelou que começa a se preparar antes mesmo do programa começar e separa as referências no bloco de notas. "Durante o ano inteiro, tudo o que eu leio e acho que tem alguma referência boa, que posso usar no discurso, eu coloco lá", afirmou.

Além das anotações para os discursos, o apresentador também coleciona ideias para dinâmicas, provas ou qualquer outro momento do programa. "No meu celular tem uma pastinha 'BBB 25'. Quando eu abro agora, às vésperas de começar o programa, vejo todas as ideias para ver quais que se encaixam de fato. Pode ser uma ideia sobre uma prova, dinâmica... Tem sempre uma coisinha aqui que a gente faz. Agora é o momento de puxar todas essas ideias que estão arquivadas", contou.