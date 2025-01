Veja o que rolou no festão de casamento milionário de Hulk e Camila

Rio - Hulk Paraíba e Camila Ângelo celebraram o casamento novamente, na terça-feira (7), desta vez com um festão avaliado em R$ 20 milhões em um resort de luxo em João Pessoa, na Paraíba, com direito a shows e convidados famosos.

David Brazil, um dos padrinhos do casal, compartilhou detalhes da cerimônia e foi bastante criticado por bajular os noivos, já que Camila é sobrinha de Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk. Ela era tratada como uma filha e considerada seu braço-direito nos negócios, e, pouco tempo após o fim do casamento, assumiu o relacionamento com o atleta, ex da sua tia.

O noivo entrou na cerimônia com a mãe Maria do Socorro Souza e chorou com a entrada da mulher. Como o resort fica localizado em frente à praia, alguns banhistas conseguiram acompanhar a cerimônia da areia usando sungas e biquínis.

"Eu te amo com cada pedaço do meu ser. Eu vejo em nossa vida um sentimento inquebrável, que desafiou as expectativas e que se ergueu sob as atrocidades, mesmo quando o mundo a nosso redor susurrava palavras de ceticismo, nós dois sabemos que fomos feito um para o outro... Essa situações só nos levam para mais perto de Deus. Você me ensinou que a verdadeira vitória não está apenas em levantar troféus, mas sim em ser uma pessoa íntegra que valoriza as pequenas coisas", disse a noiva.

Camila complementou ainda falando que ao lado do marido descobriu a essência da maternidade. "Que nosso amor seja como a pureza das nossas filhas...".

A festa contou com shows do grupo Sorriso Maroto, Wesley Safadão, Mano Walter, Fabiano Menotti e Xanddy. Entre os convidados famosos estavam: o cantor Thales Lessa, Tirullipa e os influenciadoras Rafael Cunha e Deborah Cunha. Camila usou dois vestidos: um longo para a cerimônia e um curto com brilho para curtir a festa.

No menu luxuoso foram servidos ostras, frutos-do-mar, massas, risotos e carnes. O bolo branco, de seis andares teve decoração floral. O salão foi todo decoração com flores brancas.

O craque do Atlético Mineiro e a médica estão juntos desde 2019 e são pais de Zaya, 2 anos, e Aisha, 6 meses. O jogador também é pai de Ian, 14, Tiago, 12, Alice, 9, do casamento com Iran Ângelo.