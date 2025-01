Conheça os integrantes do 'Big Brother Brasil 25'

Rio - A TV Globo divulgou o elenco do "Big Brother Brasil 25", que estreia nesta segunda (13). Diretamente da casa mais vigiada do país, Tadeu Schmidt fez a revelação dos participantes durante os intervalos da programação da emissora. Nesta temporada, os integrantes entrarão em duplas formadas por amigos ou familiares em busca do sonhado prêmio milionário do reality show.

Os rumores foram confirmados e Vitória Strada integra o Camarote junto do melhor amigo. "Eu escolhi o Mateus para participar do 'BBB' porque ele sempre me coloca para cima quando eu não estou legal. Mesmo quando estamos em uma situação ruim, a gente leva com leveza. Temos o humor muito parecido", disse sobre a escolha. O ator Diogo Almeida, 40 anos, entra com a mãe, Dona Vilma, 68. A modelo Gracyanne Barbosa, de 42, forma dupla com a irmã, Giovanna, de 26. Os ginastas Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38.

Já Edilberto, 42 anos, e Raissa, 19, são artistas de circo e formam a primeira dupla confirmada no grupo Pipoca do "BBB 25". Também integram o grupo de anônimos a trancista Camilla, de 34, e a nutricionista Thamiris, 33; o promotor de eventos Vinícius, 28, e a policial militar Aline, 32; os gêmeos João Gabriel e João Pedro, de 21; a bailarina Renata, de 32, e a fisioterapeuta Eva, de 31; a influenciadora digital Arleane, de 34 anos, e o servidor público Marcelo, de 38; o modelo Gabriel, de 30 anos, e o representante comercial Maike, de 30.