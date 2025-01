Viih Tube rebate comentários sobre cirurgia plástica: 'Não quero loucura'

Rio - Focada em mudar o estilo de vida e adquirir hábitos mais saudáveis, Viih Tube não descartou passar por cirurgias plásticas mais adiante. Nesta sexta-feira (10), a influenciadora rebateu as críticas que vieram depois que ela postou uma foto em que dizia ser sua própria meta.

"Eu vi que algumas páginas de fofoca postaram que eu postei ontem uma foto minha magra e falei que eu sou minha própria meta, e também eu treinando. Enfim, em alguns comentários tinha: 'ai, para que tudo isso? Uma cirurgia resolve. Que pagar de pobre que não tem dinheiro para fazer a cirurgia'. Gente, óbvio que eu posso. E eu vou fazer!", iniciou ela nos Stories, do Instagram.

"Eu vou fazer, porque realmente estou muito incomodada. Em algum momento, eu vou ter que tirar a pele, está muito solta e nenhum treino que eu faça vai voltar para o lugar. Então, eu vou fazer, mas deixa eu falar, não tem cirurgia que te dê saúde. Não adianta fazer cirurgia e ter maus hábitos... faz cirurgia e come lanche, que não adianta nada. Eu estou querendo um estilo de vida novo pelos meus filhos, pela minha saúde. Eu tenho 2 filhos para criar, para correr atrás, para brincar, para aguentar o tranco...", seguiu.

Em seguida, ela contou que, quando estava grávida de Ravi, seu segundo filho, disse que não faria cirurgia plástica por estética. No entanto, segundo ela, tudo mudou depois que o pequeno nasceu e ela percebeu que a pele da barriga não voltou para o lugar, como foi quando Lua, primeira filha, nasceu.

"A pele está solta de um jeito que eu não acho que vai voltar, vamos ver com mais meses. Tem só dois meses pós-parto. Mas mesmo assim, eu vou querer fazer uma cirurgia de diástase e realmente vou fazer, mas pelo menos com 6 meses ou mais pós-parto. Agora é se cuidar, é treino, é alimentação, é ter novos hábitos", disse.

"Eu quero um estilo de vida novo para o resto da vida. Se não começar agora, aos pouquinhos, como que vou fazer para o resto da vida? Eu não quero algo, tipo assim, uma dieta para emagrecer. Não, eu quero hábitos para o resto da vida. Não quero nenhuma loucura. Quero coisas sejam saudáveis para minha vida", afirmou.

Ela, então, reforçou que não quer algo imediato e disse que muitas blogueiras, inclusive ela na época do "Big Brother Brasil", fazem procedimentos estéticos, mas não cuidam da alimentação: "Eu sou muito nova, tenho 24 anos e assim, a maioria das 'lipadas', blogueiras, muitas têm, outras não têm saúde, não se cuidam, não se alimenta bem, não treinam. Só fazem a lipo e vivem de comer tranqueira e depois fazer jejum como se estivesse certo".

"Isso aqui não é indireta para ninguém. Estou falando coisas que eu fazia, inclusive quando eu estava lipada lá na época do 'Big Brother'. Eu só comia tranqueira e depois acordava: 'ah, vou ficar umas 12 horas sem comer e depois eu como'. Tudo errado! Além de ficar com as vitaminas lá embaixo, sem saúde nenhuma, sem nutrição nenhuma, estava engordando mesmo jeito, porque o jejum depois de comer um lanche para comer outro lanche, estoca tudo na barriga", relatou.

"Não adianta de nada. Eu era uma falsa magra, porque se você fizesse uma bioimpedância em mim, ia ver que eu era magra, mas tinha gordura visceral, que é super perigosa, não tinha nada de massa magra, de massa muscular, nada. Agora eu quero mudar isso. Eu quero realmente ter uma vida, um estilo de vida saudável e uma hora tem que começar", finalizou.