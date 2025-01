Arrepia, Salgueiro! Mulher de Ferrugem, Thaís Vasconcellos vai desfilar na escola

Rio - Thaís Vasconcellos, mulher de Ferrugem, vai marcar presença no desfile do Salgueiro no Carnaval deste ano! A novidade foi anunciada pela influenciadora digital em uma publicação feita pela agremiação, no Instagram, neste domingo (12). Ela será destaque da escola.

fotogaleria

"Chegou a minha hora! O Salgueiro sempre vibrou muito forte no meu coração e hoje venho comunicar que junto da comunidade vou defender esse pavilhão. Vamos juntos fazer o Carnaval dos sonhos e brilhar na Sapucaí. Agradeço imensamente ao meu presidente, André Vaz, pela oportunidade e confiança. Não irei decepcionar vocês!", escreveu.



"O samba já reina dentro da minha casa, e agora podem ter certeza que estou me dedicando para entregar samba no pé e muita alegria, e assim irei retribuir essa felicidade a vocês. À comunidade do Salgueiro, contem comigo dentro e fora da avenida. Vamos, Furiosa! Avante, Salgueiro!", acrescentou.

Ferrugem falou sobre o convite feito à mulher durante uma apresentação no Salgueiro. "Acho que as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer, no momento que tem que acontecer. Eles (os responsáveis pela escola) me chamaram ali no canto hoje e fizeram o convite para a Thais desfilar, ser um destaque no Carnaval deste ano", contou o artista.

Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.