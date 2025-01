Em família! Ju Paes aproveita hotel luxuoso com marido e filhos

Rio - Juliana Paes, de 45 anos, viajou para a Suíça com o marido, Carlos Eduardo Baptista, de 47, e os filhos do casal, Pedro, 14, e Antônio, 11. Através dos stories do Instagram, nesta terça-feira (14), a atriz mostrou que aproveitou um spa e jantar com a família em um hotel luxuoso.

fotogaleria

"Spa, vamos invadir", escreveu a atriz nos stories do Instagram, ao mostrar detalhes da decoração da hospedagem. A família, então, curtiu um momento juntinhos na piscina coberta. Juliana e Carlos Eduardo são casados desde 2008.



Em seguida, a atriz mostrou que se deliciou com o cardápio escolhido para o jantar. "As entradas no jantar de hoje pareciam o jardim das delícias delicadas... devia chamar assim... tudo tão saboroso e minucioso", opinou a artista.



Ela também explicou como o prato principal foi preparado: "O chef salga o peixe com uma pasta pra deixá-lo temperado e suculento". Ela finalizou o jantar com uma sobremesa em formato de cogumelo. "A fofura não tem fim". "Spa, vamos invadir", escreveu a atriz nos stories do Instagram, ao mostrar detalhes da decoração da hospedagem. A família, então, curtiu um momento juntinhos na piscina coberta. Juliana e Carlos Eduardo são casados desde 2008.Em seguida, a atriz mostrou que se deliciou com o cardápio escolhido para o jantar. "As entradas no jantar de hoje pareciam o jardim das delícias delicadas... devia chamar assim... tudo tão saboroso e minucioso", opinou a artista.Ela também explicou como o prato principal foi preparado: "O chef salga o peixe com uma pasta pra deixá-lo temperado e suculento". Ela finalizou o jantar com uma sobremesa em formato de cogumelo. "A fofura não tem fim".