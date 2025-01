Aline Wirley reflete sobre 15 anos de união com Igor Rickli: 'Você me dá sorte'

Rio - Aline Wirley prestou homenagem especial ao marido, o ator Igor Rickli. O casal, que está junto desde 2010, completa 15 anos de união em 2025. A ex-BBB compartilhou uma foto descontraída no Stories do Instagram na quarta-feira (15) mostrando eles em um momento de tranquilidade e carinho.



Na imagem, o casal aparece sentado na areia de uma praia na Bahia, onde estão aproveitando dias de descanso em família, enquanto apreciam o início da noite. "Sob a luz da lua cheia, fizemos planos, trocamos juras de amor e agradecemos. Em 2025, celebramos 15 anos caminhando juntos e, às vezes, parece que foi ontem que nos conhecemos. Meu amor, você me dá sorte na vida", escreveu.



Aline e Igor são pais de três filhos: Antônio Caramelo, de 10 anos, e os irmãos Fátima, de 10, e Will, de 7. Em dezembro de 2023, o casal celebrou o primeiro ano da adoção de Fátima e Will, que conheceram durante uma viagem a Manaus. Apesar de já fazerem parte da família há algum tempo, as crianças foram apresentadas ao público apenas em julho de 2024.