Fernanda Torres fala de situação inusitada com estatueta do Globo de Ouro no 'Jimmy Kimmel Live'

Rio - Fernanda Torres, de 59 anos, foi uma das convidadas do programa "Jimmy Kimmel Live", um dos 'talk shows' de maior audiência dos Estados Unidos, exibido pelo canal ABC, nesta quarta-feira (16). Vencedora do Globo de Ouro, por seu papel no filme "Ainda Estou Aqui", a artista falou sobre a conquista na carreira e exaltou a mãe, Fernanda Montenegro, de 95, durante a atração.

"Ela (Montenegro) disse algo muito bonito após o prêmio. Ela estava sendo entrevistada, e disse ao jornalista: 'Você sabe, eu tenho 95 anos e vivi para ver isso'. Então é lindo. Mas ela tem 95 anos, trabalha em teatro, cinema. Ela é uma grande estrela no Brasil, e trabalha mais do que eu, tem mais energia", comentou Fernanda, que está com 'medo' de voltar ao Brasil. "Eu tenho medo de voltar, porque eu preciso descansar. Você é tipo a última tarefa", disse ela ao apresentador.

Após conquistar o Globo de Ouro, Torres declarou que está vivendo fortes emoções. "É estranho para mim. Foi como uma montanha russa, sabe? Você vai para cima (com o Globo de Ouro), e eles vão para baixo nos fogos, evacuando (com os incêndios), foi uma loucura", disse.

Com bom humor, Fernanda disse que ainda está com a estatueta que ganhou no exterior, já que não deu tempo de entregar o item a um produtor que estava voltando para o Brasil. Ela explicou que precisou deixar o hotel onde estava hospedada com o marido, o cineasta Andrucha Waddington, devido aos incêndios florestais em Los Angeles.

"Foi em uma quarta-feira que as coisas começaram a ficar estranhas. Então, meu marido, de repente, vem para o quarto, com o telefone, e diz: 'Eles estão dizendo para evacuar agora', e então nós partimos, e eu não tive tempo de entregar o prêmio, que é muito pesado, para um produtor que estava voltando para o Brasil. Agora estou levando isso comigo", declarou.

Ela, então, decidiu ir para Nova York e foi aconselhada pelos amigos a não colocar o prêmio na mala. No aeroporto, Fernanda contou que passou por uma revista e detalhou a situação. "Tive que ir para Nova York e, claro, fui escolhida no aeroporto. Um homem do TSA me olhou e disse: 'O que você tem aqui?!'. 'Bom, é um Globo de Ouro', respondeu. 'Eu posso ver que é um Globo de Ouro. Pelo quê? Como você ganhou?!', indagou o segurança. Eu venci na categoria Melhor Atriz de Drama. Ele disse: 'Parabéns'", contou.

Internautas comentaram sobre a entrevista da artista. "O ruim dessa entrevista é que só tem 8 minutos. A Fernanda é surreal, ela é o momento. Merece todo esse sucesso que está tendo", disse um. "Eu a amo, ela é tão carismática, inteligente e uma atriz incrível! Adoraria vê-la no Oscar deste ano, espero que seja a vencedora", afirmou outro. "Fico muito feliz em ver o mundo descobrindo a nossa cultura brasileira. Fico ainda mais feliz em ver a Fernandinha recebendo tanto reconhecimento. Ela é maravilhosa", comentou mais um admirador.