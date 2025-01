BBB 25: Gracyanne Barbosa vai para a Xepa e só terá dois ovos por dia

Rio - Gracyanne Barbosa, de 41 anos, está na Xepa do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, e terá o consumo de alguns alimentos, como o ovo, bem reduzido. A influenciadora digital, que tem uma dieta regrada, deixou o "Vip" com a irmã, Giovanna, após Aline e Vinícius venceram a prova do líder, na noite desta quinta-feira (16).

Acostumada a comer 40 ovos por dia, a musa fitness só poderá consumir duas unidades diárias do alimento. Ela, então, teve o apoio de alguns brothers. Edilberto, por exemplo, doou sua cota para a musa fitness. Daniele Hypólito também ofereceu seus ovos para Gracy.

Os internautas, claro, reagiram a ida de Gracy para a Xepa. "O entretenimento da semana é saber como a Gracyanne vai sobreviver a xepa ", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Chegou o momento galera, agora vamos presenciar a Gracyanne Barbosa na xepa", comentou outro. "A Gracyanne está na Xepa. Vai ter briga por comida", declarou uma terceira pessoa.

