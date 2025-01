Só love! Nattan compartilha momentos românticos com Rafa Kalimann em Portugal

Rio - Nattan usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para relembrar momentos especiais da viagem à Europa ao lado da namorada, Rafa Kalimann. O casal curtiu os primeiros dias do ano em Lisboa, Portugal, e o cantor compartilhou cliques que mostram o clima de romance entre os dois.



fotogaleria

Nas fotos, o casal aparece aproveitando a capital portuguesa, com registros em pontos turísticos icônicos, como o Miradouro de Santa Luzia, e durante um jantar especial.



O relacionamento entre o cantor e a apresentadora começou a chamar atenção em novembro de 2024, quando surgiram os primeiros rumores de um possível affair. O casal, no entanto, assumiu o romance apenas no final do ano.