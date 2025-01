Selton Mello fará nova versão de 'Anaconda': 'Feliz e me divertindo'

Rio - Selton Mello, de 52 anos, anunciou que está no elenco da nova versão do "Anaconda", franquia de terror que estreou em 1997, em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (17).O artista publicou uma montagem ao lado de Paul Rudd e Jack Black, que também integram a produção, e falou sobre o novo momento profissional.

"Nova fase do game sendo feliz & me divertindo fazendo o que amo de outro jeito, em outra língua, em um outro continente, tudo diferente mas parecido. Novos colegas, novas formas de me expressar, novos caminhos, sigo atrás de coisas que me tirem certezas, expandindo para outros lugares e por dentro, expandindo sobretudo por dentro", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Selton contou que está filmando na Austrália desde o ano passado. "Filmando aqui na Austrália desde dezembro. Sim. Mineiro que chama. Esse trio estará nas telas do mundo todo no próximo natal. Avisa que o Brasil está on", afirmou o ator, que estrela o filme "Ainda Estou Aqui", com Fernanda Torres, e "O Auto da Compadecida 2", com Matheus Nachtergaele.



Vários famosos vibraram com a notícia. "Orgulho demais, mano! Você merece!", disse Marcos Mion. "Opa, liberado!? Rsrsrs Voa, meu irmão!!! Vai com tudo", declarou Danton Mello. "Voa caprica", reagiu Manu Gavassi. "Que incrível, vai pra cima Selton", disparou Fábio Rabin. "Irado!!! Muito feliz por você!", comentou Thiago Fragoso. "Vai com tudo", comemorou Larissa Manoela.

De acordo com a revista "Hollywood Reporter", Mello interpretará um cuidador de animais brasileiro no filme.