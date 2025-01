Floribella! Juliana Silveira revive personagem em turnê pelos 20 anos da novela

Rio - Falta bem pouco para Juliana Silveira, de 44 anos, revisitar um dos papéis mais marcantes de sua carreira! Neste sábado (18), a atriz dará início a uma turnê especial em comemoração aos 20 anos da trama, exibida na Band entre 2005 e 2006, com um show no Rio, no Lagune Barra, na Zona Oeste, com ingressos esgotados. O espetáculo promete resgatar a magia e o encanto que marcaram a história da jovem Maria Flor, personagem que conquistou uma legião de fãs, carinhosamente apelidados de "pipoquinhas".



Juliana reconhece o impacto duradouro de Floribella em sua trajetória e na memória afetiva dos fãs. "Eu não esperava esse impacto, mas sabia que essa história precisava ser preservada. Sempre tive uma intuição forte, e quando, lá atrás, recusei o convite da Globo por uma questão contratual de imagem, muitas pessoas não entenderam minha decisão", relembra.



Na época, a atriz optou por manter seu compromisso com a personagem, mesmo diante da possibilidade de interpretar uma prostituta em horário nobre na maior emissora do país. "Como atriz, seria uma oportunidade incrível, mas é essencial ter uma visão ampla sobre a construção de carreira e respeito ao público que você conquistou até ali". Hoje, Juliana reflete sobre a escolha. "Entendo que o que decidi lá atrás teve um impacto grande, e tudo faz sentido agora. O artista precisa ir aonde o público está. E se for com memória afetiva, melhor ainda".



A atriz destaca que a pandemia reacendeu o interesse pela novela, com lives (transmissões ao vivo) e a reexibição da primeira temporada pela Band em 2020. "Foi durante esse processo que pensei em criar um espetáculo musical, mas demorei quatro anos para entender que isso poderia ser realmente possível".



Revisitar Floribella, segundo Juliana, tem sido um processo repleto de emoções. "A energia do personagem fica sempre com o ator, essa é a parte mais fácil. Quando começo a cantar as músicas ou ensaiar as coreografias, tudo que está no meu corpo como memória fica aceso novamente. É um caminho que a minha alma conhece bem e que deixou mais boas lembranças do que ruins".



O maior desafio, no entanto, foi criar o roteiro do show. "Eu quis brincar com essa coisa de onde começa um personagem e onde termina o ator. Esse show vem para celebrar a alegria de ter vivido algo que sei que é muito difícil de acontecer na vida de um artista".



O espetáculo promete surpresas e momentos emocionantes. "Quero contar como me sinto ao entrar em contato com a energia da personagem, como me relaciono com as músicas, quais são as minhas favoritas. A trajetória da personagem está muito entrelaçada como a minha história de vida… de como foi o meu nascimento, como eu entrei na vida artística, como eu fui me desenvolvendo como atriz até encontrar a Floribella. Eu vou contar essa história para o público pela primeira vez. É quase uma sessão de terapia!"



A setlist, que terá os sucessos como "Pobre dos Ricos" e "É Para Você Meu Coração", foi pensada para manter o ritmo e a emoção, começando com energia alta e passando por momentos mais românticos. Juliana também confirmou que haverá trocas de figurino, com releituras modernas inspiradas no estilo da personagem. Entre as músicas do repertório, a cantora destaca "Há Uma Lenda" como uma de suas favoritas. "A letra é poética, tem magia, amo os arranjos e o coro infantil do final sempre me emociona".



"Quem é fã mesmo vai reparar em vários detalhes. Não recriei nenhuma cena, mas existem pequenas falas que podem ser reconhecidas. A personagem tinha um vocabulário que ela mesma inventou. Existem algumas expressões que não poderiam faltar no show também, porque são expressões que eu levei pra minha vida e são tão minhas quanto da personagem", conta.



Para o projeto, Juliana fez questão de incluir membros da equipe original, como Roberta Cid, coreógrafa da novela, agora diretora criativa do show. "Ela conhece a magia desse universo e trouxe bailarinos que que fossem pipoquinhas e entendessem a importância do que estamos fazendo. Ensaiamos as coreografias que o público tanto ama. Vai ser gatilho, atrás de gatilho no show".



Vida pessoal



Sobre equilibrar a turnê com a vida pessoal, a atriz garante que tem o apoio da família, principalmente do filho Bento, de 13 anos, e do marido João Vergara. "Meu filho já é um adolescente e está super independente. Meu marido e ele se viram super bem sozinhos e me apoiam. Trabalho desde os 13 anos e minha alma precisa dessa aventura artística, de um desafio profissional para ser feliz".